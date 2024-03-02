調查局資通處大火 查無人員疏失北檢簽結【獨家】

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（中央社記者謝幸恩台北2日電）調查局資通安全處去年4月發生火警，起火原因為電氣因素，排除人為因素，為釐清有無人員涉過失刑責，警方函送北檢偵辦。北檢認為全案查無人員疏失、無不法事證，日前簽結。

全案起於，去年4月24日晚間8時許，法務部調查局警鈴響起，值班警衛發現起火；新北市消防局獲報到場撲滅火勢，無人員傷亡，經調查起火點為廉政大樓1樓105室，是有電腦設備的資通安全處辦公室，燃燒面積約50坪。

由於起火點資通安全處負責防制網路電腦犯罪、蒐報網路安全資訊、防範駭客入侵業務，起火原因紛傳，一度傳出有人偷用耗電的電器，當時還有不明網友發文影射與中國境外勢力有關，而這場火警一度造成調查局官網停擺。

新北市消防局事發後隨即展開調查，從起火點附近的監視器畫面發現，起火時間前、後均沒有可疑人士、異常狀況，現場僅有3名加班的調查官。

新北消防火調鑑識人員完成調查後，判定起火原因為電氣因素，排除人為因素，並把火災調查報告與調查筆錄函送台北地檢署偵辦。

台北地檢署指出，本案經新北市警局新店分局函送火災調查報告等相關事證，並由檢察官進行後續偵查作為，全案查無人員疏失，也查無具體不法犯罪實證，已於今年1月間予以簽結。

另外，調查局指出，資通安全處推動無紙化作業多年，資料庫位於同棟大樓的地下1樓，當時火警已預防關機，均無受到火損及水損，平時定期進行資料庫的本地與異地備份，並進行例行性災害資料復原演練。（編輯：李亨山）1130302