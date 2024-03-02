租工廠改造網購操作槍 新北警攻堅逮1嫌移送

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（中央社記者黃旭昇新北2日電）林姓男子在台北市租用工廠誆稱作木工，卻涉私自作為改造網購操作槍械兵工廠。新北警方多日跟監埋伏，日前攻堅逮捕林嫌，起出改造手槍、衝鋒槍與工具、毒品，並移送檢方偵辦。

新莊警分局偵查隊長徐子胤今天透過影片表示，今年初接獲線報指稱，有人在台北市延平北路一帶私造槍械，經過2個月的蒐證與埋伏，2月26日前往改造槍械兵工廠攻堅。

警方指出，攻堅當時林嫌正要駕車出門，遭大批警力圍捕。員警持搜索票進入工廠，查扣仿克拉克改造手槍1支、仿衝鋒槍半成品1支、撞針、子彈、砂輪機及電鑽等改造工具。

警方表示，50歲的林嫌承租廠房時誆稱要作木工，在一樓廠房內堆放木工器具，卻在暗處涉私改造槍械。廠房內發現到處貼滿黃色符紙，經調查原來是林嫌為躲避警方查緝，特意貼符讓人不敢靠近，以利進行改造槍械。

警方指出，林嫌供稱從網路購買操作槍彈匣、裝飾彈等半成品（生存遊戲），再自行改造槍械。另在現場查獲毒品安非他命、麻黃鹼、毒品咖啡包原料等。

全案警詢後，林嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例，移送士林地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1130302