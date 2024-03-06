屏東6月大女嬰疑誤食異物命危 保母暫停收托調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）屏東6個月大女嬰被送往蔡姓居家托育人員照顧，不料在4日下午女嬰在保母家疑似誤食異物送醫搶救命危；屏東縣政府今天表示，保母停止收托並啟動調查。

醫院今天表示，女嬰在4日下午2時許抵達急診室，到院前已呈現無生命跡象狀態，量不到心跳血壓，經過急救轉入小兒加護病房，目前生命徵象仍不穩定，處於危險期，昏迷指數只有3分。

屏東縣政府今天表示，蔡姓保母在民國100年11月16日取得托育人員技術士證，隔年5月28日執業登記為合格在宅保母，9月開始收托至今托育過19名幼兒，期間未有重大照顧缺失；依居家托育服務中心訪視紀錄，蔡姓保母過往服務狀況良好，女嬰爸媽是透過親友介紹，在去年12月1日送托，今年1月9日至托育地進行訪視，托育狀況及互動情形尚好。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

縣府指出，全案已由社會處兒少保護社工開案，提供心理支持並協助後續醫療、檢警調查等事宜，同時連結屏東縣律師公會媒合律師協助後續司法程序；縣府依「居家式托育服務提供者登記及管理辦法」第18-2條規定，於行政調查期間，通知其他家長蔡姓保母已辦理停托，並依家長意願轉介至其他保母，於案件調查期間暫停蔡姓保母收托幼兒。

縣府強調，全案已進入偵查階段，後續依檢警調查事實，協助家長提告或由縣府提出獨立告訴，若有涉及兒童及少年福利與權益保障法，將裁罰新台幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，並公布姓名，同時可廢止托育服務登記證書。（編輯：黃世雅）1130306