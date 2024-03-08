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拜登國情咨文重點一覽 聚焦經濟墮胎權 批川普向俄低頭
首頁 / 社會

貨船藉修理進高雄港走私2000箱私菸 雄檢起訴9人

2024/3/8 12:43（3/8 13:16 更新）
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多哥籍貨船「順風號」載運私菸，以修船為由申請進高雄港維修，海巡署獲報前往旗津造船廠，於貨船密艙內查獲近2000箱私菸，市價破新台幣7000萬元。（高雄地檢署提供）中央社記者洪學廣傳真 113年3月8日
多哥籍貨船「順風號」載運私菸，以修船為由申請進高雄港維修，海巡署獲報前往旗津造船廠，於貨船密艙內查獲近2000箱私菸，市價破新台幣7000萬元。（高雄地檢署提供）中央社記者洪學廣傳真 113年3月8日
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（中央社記者洪學廣高雄8日電）多哥籍貨船「順風號」載運私菸，以修船為由申請進高雄港維修，海巡署獲報前往旗津造船廠，貨船密艙內查獲近2000箱私菸，市價破7000萬元，雄檢將涉案9人依違反菸酒法起訴。

高雄地檢署今天發布新聞稿指出，今年初接獲海洋委員會海巡署通報，疑有中國籍人士駕駛雜貨船載運走私菸來台情資，案經專案小組今年1月5日前往高雄市旗津區某造船廠搜索，在雜貨船密艙內查獲各類走私菸近2000箱（總計9萬7385條），合計市價超過新台幣7000萬元，並帶回中國籍51歲俞姓船長、船員共8人訊問。檢察官後續又再查獲台灣人53歲簡姓男子涉案。

檢警調查，俞男等人涉受中國籍男子「許先生」指示，去年12月30日凌晨開船自高雄外海出發航行至香港附近海域載運私菸後，藏匿在船隻密艙內封艙，待隔天晚間6時許返回高雄外海後，隨即由簡男以修船名義辦理入港規避檢查，「順風號」進港後停靠在高雄市旗津區某造船廠，伺機將走私香菸運出，但隨即遭專案小組查獲。

高雄地檢署偵結後，認定中國籍俞姓船長跟船員等6人、2名緬甸籍船員、台灣人簡男共9人涉違反菸酒管理法等罪嫌，據此提起公訴。（編輯：郭諭儒）1130308

多哥籍貨船「順風號」在香港附近海域載運私菸後，再以修船為由申請進高雄港維修，實則打算走私2000箱私菸，市價破新台幣7000萬。（高雄地檢署提供）中央社記者洪學廣傳真 113年3月8日
多哥籍貨船「順風號」在香港附近海域載運私菸後，再以修船為由申請進高雄港維修，實則打算走私2000箱私菸，市價破新台幣7000萬。（高雄地檢署提供）中央社記者洪學廣傳真 113年3月8日
#中國籍
#海洋委員會海巡署
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