防詐宣導有柯文哲競選音檔 刑事局：管理疏失被誤傳

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（中央社記者劉建邦台北8日電）國民黨立委陳菁徽今天質詢指內政部反詐宣傳雲端資料夾內有民眾黨主席柯文哲選總統時音檔，刑事局表示，未關閉提供其他單位的識詐宣導雲端硬碟，有管理疏失，檢討改進。

陳菁徽今天在立法院會質詢時指出，內政部提供反詐宣傳雲端資料夾，裡面竟有柯文哲競選總統時音檔，並質疑這是指柯文哲是防詐教材，還是暗示柯文哲是詐騙集團。

行政院長陳建仁備詢時聽到音檔感到詫異，表示「嚇了一跳」，並指一定要好好檢討。內政部長林右昌表示，看起有些怪怪，「容我們查一下」。

刑事局晚間發布新聞資料指出，此案是因把識詐宣導雲端硬碟提供各單位運用，未將其關閉，導致嘉義之音電台上傳此電台雲端硬碟網路連結，刑事局有管理疏失，深自檢討改進。

刑事局表示，追查此連結是由嘉義之音辦理識詐宣導，把無關反詐宣導資料上傳至雲端硬碟，經聯繫電台後，已刪除連結，對於造成警方困擾與各界誤解，電台深表歉意。

刑事局指出，此案雲端硬碟資料是去年5月5日「全民反詐日」活動後，為運用公益推播資源，建立無名稱的谷歌（Google）雲端硬碟並上傳反詐影片，且以公文把連結網址函發各單位，提供免費下載宣導，盼提升民眾防詐意識，雲端硬碟內無其他公務資料，無資安疑慮。

刑事局表示，為有效經營識詐宣導並加強與民眾互動，在「全民反詐日」活動結束後，已把相關宣導影片移至官方YouTube頻道、「165全民防騙」臉書（Facebook）粉絲專頁、「165 LINE」社群，盼持續傳播最新詐騙手法，培養民眾識詐。

刑事局並轉貼嘉義之音電台的聲明書，內容提及，電台工作人員把雲端硬碟資料擷取反詐騙素材時，因操作不慎，誤把公司客戶廣告資料夾含柯文哲競選錄音檔的檔案捷徑，上傳至30秒反詐騙影片雲端硬碟網址內，無心之過卻引起風波，深感抱歉。

聲明書提到，希望各界勿把此事與政治聯想，電台將秉持初衷配合政府政策，共同宣導反詐騙。（編輯：唐聲揚）1130308