夫妻攀玉山罹難 遺體載運下山交由家屬帶回

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（中央社記者張已亷高雄13日電）台中逢甲大學EMBA峰鷹登山協會張姓會長夫妻攀玉山失聯，經陸、空方式救助，12日在玉山三叉峰下方救難人員發現2人遺體，今天上午直升機載運下山交由家屬帶回。

高雄市消防局今天告訴中央社記者，多名搜救人員於12日多次垂降下切後，於下午3時許將遺體搬運回登山路徑上，並於晚上摸黑將遺體送至圓峰山屋，今天上午7時40分由直升機載運下山。

內政部空中勤務總隊第三大隊第一隊今天發布訊息指出，經與空勤總隊協調，考量飛安問題，定案以1架次，分3趟載運搜救人員、遺體及器材等共160公斤。

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第一梯次為載運2具遺體及2名特搜人員，直升機於上午9時許順利降落於塔塔加停車場，將遺體交由家屬帶回，後續2梯次共載運6名搜救人員及器材，並由第六大隊派2輛後勤車前往載運接駁，另外山上剩餘5人自行下山。

此登山協會夫妻疑似於3月間攀登「玉山後四峰」，於3日遲歸失聯，消防局5日獲報派遣逾百人次協尋，12日在玉山三叉峰下方發現2人已無生命徵象。消防局指出，此次共出動10單位及6架無人機，共執行164人次搜救任務。（編輯：郭諭儒）1130313