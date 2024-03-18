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台電彰化600億綠電採購傳廠商遭勒索 彰檢偵辦

2024/3/18 20:00（3/18 20:06 更新）
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台電在彰化外海規劃離岸風場，二期採購案斥資新台幣628億元，預計完工後年發電量超過10億度，彰化地檢署18日與台電共同舉辦企業誠信座談會，盼有效預防妨害綠能產業犯罪。（彰化地檢署提供）中央社記者鄭維真傳真 113年3月18日
台電在彰化外海規劃離岸風場，二期採購案斥資新台幣628億元，預計完工後年發電量超過10億度，彰化地檢署18日與台電共同舉辦企業誠信座談會，盼有效預防妨害綠能產業犯罪。（彰化地檢署提供）中央社記者鄭維真傳真 113年3月18日
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（中央社記者鄭維真彰化18日電）台電在彰化外海規劃離岸風場二期採購案斥資新台幣628億元，彰化地檢署成立聯繫、廉政平台，今天辦企業誠信座談會，盼防範綠能產業犯罪。針對傳出有廠商遭勒索，檢方偵辦中。

地檢署今天舉辦「台電離岸風力發電第二期計畫，風場財物採購帶安裝案廉政平台」企業誠信座談會，由彰化地檢署檢察長張曉雯及台電再生能源處長蔡英聖共同主持，由檢察官陳鼎文講授企業誠信，並針對再生能源產業發展及綠能產業發展犯罪等議題交換意見。

彰化地檢署表示，針對傳出有廠商遭到勒索的情況，已掌握相關情資，正在偵辦中。

根據彰化地檢署新聞稿，為預防妨害綠能產業犯罪，避免工程施作、履約及驗收過程遭受不當外力干擾，已在民國110年5月結合台電、彰化縣政府、廉政署、調查局、警察局等，建立「彰化地區打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」。

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彰檢表示，透過聯繫平台預判綠能產業可能遭遇的犯罪型態，並妥善運用政風、調查及警政資源，建立情資整合查緝動能，迅速整合人力投入案件偵辦，以有效嚇阻不法人士對於綠能產業的覬覦。

彰化縣沿海為綠能發電重要地區，台電斥資628億元建置的離岸風力二期採購案，在鹿港外海規劃總裝置容量約294.5MW的離岸風場，預計完工後年發電量超過10億度，有助於達成政府再生能源占比20%目標，並發揮溫室氣體減量、低碳能源結構調整功能。（編輯：陳清芳）1130318

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