麻豆區蘭園被偷損失近百萬 竊嫌竟是住宜蘭多年熟客

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南19日電）台南麻豆區1間蘭花園50盆名貴蘭花2月底遭竊，業者估計損失新台幣近百萬元，警方循線逮捕2名住宜蘭縣嫌疑人並起出贓物，其中1名竊嫌竟是遭竊蘭園多年熟客，失主大感驚訝。

台南市警察局麻豆分局偵查隊長蔡鳴峻今天接受媒體聯訪表示，2月27日接獲麻豆區1間蘭園業者報案，指稱有批名貴蘭花在一夜間遭竊，經組成專案小組偵辦，過濾大量監視器畫面後發現可疑車輛，再比對相關跡證，並數次派員往返宜蘭縣調查，鎖定住宜蘭縣李姓、林姓2男子涉案。

蔡鳴峻指出，專案小組先於3月14日至宜蘭縣羅東鎮拘提李男到案，經台南地檢署檢察官向法院聲押獲准，昨天再前往宜蘭縣冬山鄉拘提林男到案，並於林男田間廢棄工寮內起獲遭竊珍貴品種蘭花共50盆。

警方初步調查發現，林男與失竊蘭花園業者熟識，為欣賞蘭花遠從宜蘭到台南，往返已有數年之久，被害人接獲通知前往指認贓物時，得知竊嫌竟是多年熟客，大感驚訝，並感謝員警協助找回失竊蘭花。

警方指出，全案偵辦後，依加重竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦，並呼籲民眾「防人之心不可無」，應隨時對可疑人、事、物提高警覺。（編輯：陳仁華）1130319