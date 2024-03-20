氣切病患提款用途一變再變 中警紙筆溝通阻詐260萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中20日電）江姓男子前天到台中北屯區某銀行要提款260萬元，他因氣切治療無法用言語交代用途，行員懷疑他被騙報案，警方到場以紙筆等溝通，並確認他遭詐騙，成功攔阻江男提鉅款。

台中市警察局第五分局今天表示，松安派出所18日上午接獲北屯區某銀行報案稱，69歲江男臨櫃欲提款新台幣260萬元，但因江男無法說話，行員懷疑提款用途，便通知警方協助。

松安派出所警員黃偉鑫、陳耀乙到達現場後，發現江男無法用言語表達，經雙方用紙筆溝通，江男表示，他因氣切治療無法說話，並書寫表達提款用途為裝潢房屋及購買家具等字句。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

為確保款項安全，警方持續利用通訊軟體與江男溝通，並詢問大筆金額為何不以匯款支付處理，江男又改口表示欲購買黃金，因說詞前後矛盾，警方懷疑江男受騙，員警經江男同意後查看手機通訊紀錄，發現他加入投資群組，受指示要到銀行提款，確認為詐騙訊息。

經警方對江男勸說後，他最後決定放棄提款計畫，並由警方護送他返家，警方同時也告知江男家屬，提醒警惕提款投資詐騙，家屬對警方感恩致謝。（編輯：陳仁華）1130320