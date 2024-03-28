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數位發展部大門遭人開槍玻璃碎裂 警逮犯嫌查扣2槍
首頁 / 社會

職籃球星戴維斯被控傷害前妻 一審判處拘役30天

2024/3/28 11:15（3/28 11:43 更新）
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台灣職籃球星戴維斯。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳睿騏桃園28日電）台灣職籃球星戴維斯去年5月與前妻爭吵，拉扯間造成前妻雙手挫傷。戴維斯拒絕認罪，辯稱無傷害犯意，桃園地院今天宣判，依傷害罪處拘役30天，得易科罰金，可上訴。

台灣籃壇首名歸化球員「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis）去年5月12日與前妻發生口角衝突，由於前妻持有保護令，戴維斯被警方以現行犯逮捕，桃園地方檢察署諭知以新台幣10萬元交保，偵結依傷害罪嫌起訴。

桃園地方法院法官審酌，戴維斯已歸化且為國內知名籃球員，一言一行在社會上可能獲有較多關注，並造成一定影響；戴維斯與陳女先前為夫妻關係，即便雙方離婚，但面對婚姻關係帶來的紛爭，應互相尊重、理性處理，而非輕易訴諸肢體接觸，以力量解決問題。

法官指出，戴維斯與前妻因故發生肢體拉扯，顯見自我情緒管理能力及尊重他人身體法益的法治觀念有待加強。

法官審酌，戴維斯審理中否認犯行，顯然犯後並未反省己身錯誤行為，衡量犯罪動機、目的、前妻所受傷勢、職業及月收入等情況，量處拘役30天，得易科罰金，可上訴。（編輯：蕭博文）1130328

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