彰化數學老師涉性侵女學生 未認犯行法院延押2月

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（中央社記者吳哲豪彰化6日電）彰化1名教授國中數學的戴姓老師，以關心課業、幫忙紓壓等理由性侵猥褻多名女學生，涉犯妨害性自主罪，今年1月遭檢方起訴，羈押中的戴男因否認犯行，法院日前裁定延押2個月。

戴男曾在彰化溪湖鎮某國中擔任數學老師，後來遭女學生指控，以幫忙矯正姿勢為由，將手伸進女學生衣服內襲胸，校方認定猥褻屬實解聘戴男，戴男2017年被依妨害性自主罪，判有期徒刑2年、入獄服刑。

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戴男出獄後改名，先在台中市的補習班任教，後來有意回到彰化開設補習班，不過又有多名女學生出面指控曾遭戴男性騷擾或性侵，台灣彰化地方檢察署檢察官展開調查，除向彰化地方法院聲押戴男外，今年1月也依妨害性自主罪提起公訴。

戴男羈押期滿，不過法官考量戴男始終否認犯行，案件仍待續進行審理程序，如戴男逃亡將導致日後審理及將來執行困難，且因被告否認犯行，無法保證被告不會去影響告訴人、被害人等人證，法官認為有必要繼續羈押，裁定延押2個月。（編輯：郭諭儒）1130406