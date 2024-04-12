國1車禍2次事故 男下車查看車損連續挨撞不治

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（中央社記者洪學廣高雄12日電）國1鼎金系統昨天晚間發生車禍，陳姓男子駕車遭簡姓女子車輛擦撞後，陳男下車查看時疑天色昏暗視線不佳，致後方林姓、黃姓男子駕車先後撞上，陳男送醫不治，相關肇責待釐清。

國道公路警察局今天上午指出，28歲簡女昨天晚間近10時開車行經國1高雄鼎金路段時，變換車道過程擦撞外側車道66歲陳男車輛，兩輛車事故後先停在內側和外側路肩，但後方34歲林男車輛疑天色昏暗視線不佳，先後擦撞陳男車輛和下車查看的陳男，最後撞擊外側護欄停下。陳男挨撞倒地後疑再遭31歲黃男駕駛車輛撞擊，經送醫仍宣告不治。

警方到場處理，除了已故陳男酒測值待抽血檢測，其餘駕駛人均無酒駕，現場於昨天晚間11時43分排除，恢復全線通車，詳細事故原因跟相關肇責仍待釐清。

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國道警方呼籲，變換車道不當為高速公路事故常見肇事因素，除處罰新台幣3000至6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。變換車道時應先使用方向燈提醒鄰車，確認後視鏡死角，再開始變換車道。

另外，發生事故後若無人受傷車輛仍能行駛，也呼籲民眾做好警戒後初步拍照，過程中隨時注意來車動態，並盡速移置安全處所等候警方處理，以避免二次事故發生，造成嚴重傷亡。（編輯：謝雅竹）1130412