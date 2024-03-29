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國1北上堤頂段汽車自撞墜河駕駛死 肇事原因待查

2024/3/29 17:00（3/29 17:31 更新）
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國道1號堤頂出口匝道附近28日晚間發生交通事故，一輛汽車自撞匝道護欄後翻落基隆河，經一夜搜索，29日下午發現車輛並吊掛國道主線，車內發現一男子死於駕駛座，經家屬現場指認為32歲蔡姓男子。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 113年3月29日
國道1號堤頂出口匝道附近28日晚間發生交通事故，一輛汽車自撞匝道護欄後翻落基隆河，經一夜搜索，29日下午發現車輛並吊掛國道主線，車內發現一男子死於駕駛座，經家屬現場指認為32歲蔡姓男子。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 113年3月29日
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（中央社記者劉建邦台北29日電）國道1號堤頂出口匝道附近昨晚發生交通事故，1輛汽車自撞匝道護欄後翻落基隆河，警消經一夜搜索，今天下午發現車輛，32歲蔡姓駕駛明顯死亡，詳細案發及肇事原因待調查。

警方表示，國道公路警局勤務指揮中心28日晚間8時41分接獲台北市110通報，國道1號汐五高架道北向19公里、堤頂出口匝道處，有1輛小客車自撞匝道護欄後，車輛翻落基隆河，調派巡邏車前往處理，並通知119派車到場後立即在現場展開搜救。

警方表示，搜救小組至今天凌晨2時多，未發現墜落車輛蹤跡，因夜深漲潮，暫停作業，上午8時繼續展開搜索。

警方指出，案發後經連夜比對行經車輛，經聯繫後掌握有1人處於失聯，聯繫家屬到場瞭解，車輛並在下午1時19分吊掛國道主線，車內有1名男子死於駕駛座，經家屬現場指認為32歲蔡姓男子。

警方初步調查，32歲蔡姓男子駕駛小客車，行經國道1號汐五高架道北向19公里堤頂出口匝道處，不明原因撞擊出口分隔島，車輛越過護欄後掉落基隆河，現場高度約17公尺、約6層樓。

警方說，蔡姓死者在下午2時初移出車輛，已送往殯儀館待檢方相驗。詳細肇事原因仍待進一步調查、釐清。（編輯：張銘坤）1130329

國道1號堤頂出口匝道附近28日晚間有一輛汽車自撞匝道護欄後翻落基隆河，警消經一夜搜索，29日下午發現車輛，車內32歲蔡姓駕駛已明顯死亡，詳細肇事原因仍待進一步調查、釐清。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 113年3月29日
國道1號堤頂出口匝道附近28日晚間有一輛汽車自撞匝道護欄後翻落基隆河，警消經一夜搜索，29日下午發現車輛，車內32歲蔡姓駕駛已明顯死亡，詳細肇事原因仍待進一步調查、釐清。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 113年3月29日
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