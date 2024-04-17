貨櫃藏毒勾結物流破壞封條 基檢起訴8嫌

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（中央社記者王朝鈺基隆17日電）運毒集團將大麻夾藏在貨櫃運抵基隆港東岸碼頭後，勾結物流公司員工在深夜破壞貨櫃封條後運出毒品。基隆地檢署偵查後，依毒品危害防制條例等罪嫌，起訴主嫌陳姓男子等共8人。

基隆地檢署今天發布新聞稿指出，運毒集團去年10月間自泰國將大麻共10箱夾藏在貨櫃，運抵基隆港東岸碼頭後，趁深夜尚未貨櫃儀檢前，由物流公司人員破壞貨櫃封條後，以貨櫃車將毒品運離港區，再輾轉將毒品交給陳男得逞。

檢方指出，運毒集團食髓知味，去年12月中旬，再度自泰國將大麻毒品323袋（毛重183.54公斤）夾藏在貨櫃中，運至基隆港東岸碼頭，企圖以相同方式運走大麻，但因載運貨櫃的船班靠港時間延誤，行動因而暫緩。

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檢方表示，陳男得知貨櫃擺放處後，為盡快取得毒品，允諾成員提高報酬，3名成員夜間前往貨櫃擺放處，欲將大麻搬離東岸碼頭交付陳男，但抵達現場後，發現尚有門式起重機進行搬運工作，未能搬運得逞。

基隆地檢署檢察官李國瑋先指揮法務部調查局航業調查處基隆調查站，查扣這批毒品大麻，再循線積極追查，歷經3波搜索，緝獲陳男等8名被告。基隆地檢署昨天偵查終結，依涉犯毒品危害防制條例、懲治走私條例，對陳男等共8名被告提起公訴，全案連同陳男等6名在押被告今天移審法院。（編輯：戴光育）1130417