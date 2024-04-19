新北議員邱婷蔚弟連續交通違規 三重警：依法開單

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（中央社記者楊侃儒新北19日電）新北市政府警察局三重分局員警日前對民主進步黨籍新北市議員邱婷蔚弟弟連續2日交通違規開單，三重分局也前往邱婷蔚服務處說明，三重警方今天表示，一切依法辦理。

三重警方今天表示，邱婷蔚弟弟14日在三重區騎機車未依規定2段式左轉、15日在公車招呼站違規停車，警方依法對2件交通違規開單。

根據媒體報導，邱婷蔚認為違規停車應以勸導代替開單，近日也接到許多在地民眾陳情，於是請三重分局長及交通組長到服務處說明。

三重分局上午召開記者會表示，因應近期新北市議會定期會將開議，分局例行性到議員服務處拜會，並詢問有無警政議題，並針對民眾經常檢舉的交通違規項目法令做說明，議員表示理解及認同警察辛勞，議員弟弟交通違規屬實，依規定製單，一切依法辦理。

有關邱婷蔚指出應該要以勸導代替開單，警方表示，議員弟弟違規事項不符合以勸導代替舉發的要件。

邱婷蔚告訴中央社記者，已告誡弟弟開車、騎車都要遵守交通規則，不要再犯，弟弟也會去繳清罰單。（編輯：林恕暉）1130419