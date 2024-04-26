拐賣友人出國摘器官牟利未遂 主嫌判5年半定讞

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（中央社記者謝幸恩台北26日電）謝慶輝、蔡松斌及林䥵妘合謀，將黃姓友人拐賣至柬埔寨摘器官牟利未遂。二審依違反人口販運防制法等罪，判處蔡松斌等人3年6月至5年6月不等徒刑，日前最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，男子謝慶輝於民國110年12月底，以海外工作薪水優渥為由詐誘黃姓男子，由男子蔡松斌協助黃男身體檢查、辦理護照，由女子林䥵妘仲介有需求的柬埔寨人體器官買家，另由王子明與林沂鋒（另案判刑定讞）負責送機工作。

林䥵妘透過通訊軟體聯繫柬埔寨買家，雙方談定酬勞前金新台幣50萬元、後金50萬元，即於111年7月底把黃男送往柬埔寨。黃男入境柬埔寨後，買家通知已找到配對人而拒絕交付酬勞，蔡松斌另聯絡他人向黃男供出實情，命黃男自行買機票返台。

一審桃園地方法院審理時，蔡松斌、林䥵妘坦承犯行，謝慶輝否認犯行並辯稱不知摘取器官買賣等事，但未被法官採信。

一審認定謝慶輝等3人涉犯刑法意圖營利以詐術使人出中華民國領域罪、人口販運防制法意圖營利以詐術摘取他人器官未遂罪。

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合議庭考量，謝慶輝等人摘取器官交易取消失敗而未遂，均符合減刑規定，依法判處謝慶輝有期徒刑5年6月；另外蔡松斌、林䥵妘於偵查中自白，依法可減刑，均判處2年4月徒刑。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，一審未審酌刑法第55條但書規定，蔡松斌、林䥵妘的最低法定刑度應為有期徒刑3年以上，因此撤銷原判，改判蔡松斌3年6月徒刑、林䥵妘3年7月，至於謝慶輝部分，仍維持原判。經上訴，最高法院認為，二審判決無違誤，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：李錫璋）1130426