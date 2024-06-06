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苗縣6旬男子釣魚失蹤 消防員2度下水尋獲遺體

2024/6/6 14:17（6/6 14:56 更新）
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苗栗縣大湖鄉63歲吳姓男子5日出門釣魚遲未返家，家屬報案協尋，警消在義和村一處水池旁發現男子機車、釣竿，懷疑落水，6日上午尋獲男子遺體。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 113年6月6日
苗栗縣大湖鄉63歲吳姓男子5日出門釣魚遲未返家，家屬報案協尋，警消在義和村一處水池旁發現男子機車、釣竿，懷疑落水，6日上午尋獲男子遺體。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 113年6月6日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）苗栗縣大湖鄉63歲吳姓男子5日出門釣魚遲未返家，家屬報案協尋。警消於義和村一處水池旁發現男子機車、釣竿，懷疑落水，經昨夜及今天上午2度下水搜救，尋獲男子遺體。

苗栗縣消防局指出，5日晚間近8時接獲警察局通報後，動員大湖、卓蘭、泰安、獅潭等分隊人車及橡皮艇前往搜救，但天色昏暗視線不佳又下雨，考量救援人員安全，搜救任務持續到深夜10時暫停。

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消防局今天上午再次集結人力，除分乘橡皮艇在水面來回搜尋，也安排潛水人員分梯下水找尋，先後在8時30分、9時許尋獲雨鞋、衣服，約9時30分發現吳男，但已明顯死亡，全案交由警方調查。

地方人士指出，吳姓男子是退休人員，昨天上午出門釣魚，直到晚餐時間仍未返家，期間有民眾看到吳男在義和村民宿附近水池釣魚，警消接獲家屬報案後，在水池旁先發現吳男的機車、釣竿，研判可能落水，未料一番搜尋結果卻是壞消息。（編輯：李淑華）1130606

#苗栗縣消防局
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