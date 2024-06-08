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嘉市警匪飛車追逐 2嫌沿路丟毒咖啡包遭逮送辦

2024/6/8 13:41
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（中央社記者姜宜菁嘉義市8日電）1名16歲李姓少年昨晚9時許遇到嘉義市警方盤查拒檢逃逸，雙方追逐8公里，警方在嘉義縣太保市將人車攔下，並沿路拾獲遭副駕駛丟棄毒咖啡包，全案依毒品危害防制條例送辦。

嘉義市第一警分局今天表示，員警7日晚間執行巡邏勤務時，在嘉義市西區埤竹路，發現路邊停著1輛未熄火的自小客車，警方立即趨前盤查，駕駛李姓少年見警方靠近後隨即驅車逃逸拒檢。

警方立即通報線上警力發動攔截圍捕，自小客車一路往台18線高鐵大道逃竄，雙方追逐8公里，6分鐘內在嘉義縣太保市攔停成功並實施盤查。

警方盤查過程中見31歲李姓副駕駛疑似有吸食毒品情事，立即喝令下車接受盤查，另警方於追緝過程中，發現李姓副駕駛疑似沿路丟棄毒品，遂返回發動盤查地點尋查，陸續找到83包毒品咖啡及作案用手機。

警方表示，追捕過程中，自小客車曾紅燈右轉，將依法開罰，另外針對無照駕駛等違規事項，將逕行事後舉發。

警訊後，全案依違反毒品危害防制條例移將2人送辦，並持續追溯毒品來源，以及是否販賣下游藥腳或吸食，擴大偵辦。（編輯：黃世雅）1130608

#毒品
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