刑事局偵防大樓2樓火警 儲藏室內不明物體疑自燃

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（中央社記者劉建邦台北15日電）刑事局今天表示，偵防大樓2樓儲藏室晚間冒煙失火，初步了解為儲藏室內放置不明物體自燃導致火警，幸無人受傷，起火原因及後續情況將由消防鑑識釐清。

台北市警消晚間8時33分獲報，北市忠孝東路4段巷弄的刑事警察局發生火災。獲報後，消防單位派出大批人車前往搶救，火勢在晚間8時48分撲滅，無人受傷。

警消初步調查，起火地點是刑事局大樓2樓儲藏室，為彈藥室用途，有煙霧彈等遭燒毀，燃燒面積約1平方公尺。

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刑事局發布新聞資料指出，值班警衛約晚間8時22分許察覺有異味，派員逐樓察看，晚間8時33分警鈴聲響，發現偵防大樓2樓儲藏室冒煙，破門後以滅火器處置，並通知消防隊到場協助滅火，火勢10分鐘內撲滅。

經刑事局初步了解，為偵防大樓2樓儲藏室內放置不明物體自燃引發火警，因處置及時，現場無任何人傷亡，至於火警發生原因及後續情況，將由消防員鑑識、釐清。（編輯：龍柏安）1130615