南投縣科技執法7個月抓3萬件違規 車禍減少38件

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）南投縣警察局在全縣21處路口設置科技執法設備，統計今年1月至7月底共取締3萬170件，其中以埔里鎮中山路三段與大城路口取締8164件最多，透過執法，車禍較去年同期減少38件。

南投縣政府警察局今天透過新聞稿指出，交通部統計交通事故6成在路口發生，為降低車禍發生率，2022年起陸續建置21處科技執法設備，24小時以科技取代警察站崗，促使民眾遵守交通法規，統計今年1月至7月底共發生280件車禍，較去年同期減少38件。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

縣警局指出，縣內科技執法主要取締闖紅燈、超速、未依規定轉彎、不停讓行人等，今年1月至7月底共取締3萬170件，其中以埔里鎮中山路三段與大城路口取締8164件最多，其次埔里鎮中山路一段及信義路口2928件、草屯鎮太平路二段及中興路口2839件排名第3。

縣警局表示，為使縣民更了解科技執法內容，8月起在建置路口以告示牌明示主要取締違規項目，以增加提醒警示作用，同時交通隊為使民眾更了解科技執法設備建置目的及強化交通安全，已在學校、社區據點、老人會、樂齡中心辦理14場交通安全宣導。（編輯：李淑華）1130815