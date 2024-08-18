計程車疑載到詐團車手 竹縣警循線逮人保住金錢

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣18日電）新竹縣警方日前接獲1名計程車司機報案，疑載到詐騙集團車手，警方根據情資掌握歹徒特徵及地點，果然發現1名男子形跡可疑，見被害人向男子交付款項後，立刻上前逮人，保住被害人金錢。

新竹縣警察局橫山分局今天發布新聞稿表示，芎林分駐所日前接獲1名計程車司機報案，疑似載送到詐騙集團車手，警方根據司機提供情資，掌握歹徒的特徵與交付地點，立即派警力前往巡查。

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警方表示，到達現場果然發現1名男子可疑，警方核對歹徒特徵後持續跟監，確實有被害人交付款項，立刻上前逮人，將男子依詐欺現行犯移送新竹地檢署偵辦。

警方指出，被害人7月加入臉書（Facebook）投資社團，誤信詐騙話術，以為能短期簡單投資獲利，期間已持續交付詐騙集團數10萬元，此次差點又交付40萬元，幸虧有計程車司機發覺異狀，才保住金錢。（編輯：張銘坤）1130818