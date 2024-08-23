惡意逼車害翻車5歲童拋飛不治 男子判刑3年2月

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（中央社記者吳哲豪彰化23日電）張男去年駕駛BMW轎車行經中山高彰化段時，故意把車開到辛女駕駛自小客前緊急煞車，導致辛女翻車、其5歲兒子傷重不治。張男今遭判刑3年2月；辛女也因未使用兒童安全椅，判刑1年，緩刑2年。

根據台灣彰化地方法院今天公布的刑事判決書，去年2月，辛女駕駛自小客車載著5歲兒子、2歲女兒及1名友人要返回高雄，行經中山高彰化路段時，超車張男租賃的BMW轎車，開在張男前方。

張男以為辛女惡意超車，心生不滿，隨即對辛女閃大燈及鳴按喇叭，另以時速140公里從內線車道轉到辛女所在的中線車道，並突然煞車減速；辛女為避免發生碰撞也緊急煞車，但因車速過快，車輛失控往前翻滾至少10圈，5歲男童被拋出車外，送醫後傷重不治。

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張男遭台灣彰化地方檢察署起訴，法院審理此案時，男子雖承認故意煞車等行為，卻辯稱沒看見辛女翻車發生車禍，加上當時日落路段全黑；不過法官調閱監視器畫面後，認為張男說詞不可信，且張男未報警或呼叫救護車，也未停車留在現場採取必要救護措施或協助將傷亡者送醫救治，便開車離開現場，因此依刑法過失致死、肇事逃逸等罪判處有期徒刑3年2個月。

至於辛女部分，法官認為，男童年紀小，辛女卻讓他坐副駕駛座，安全帶僅繞過男童腰部，肩部安全帶部分卻繞到男童後面，沒有固定在手臂上，也未使用兒童安全座椅，涉犯刑法過失致人於死罪，判有期徒刑1年，緩刑2年，全案仍可上訴。（編輯：謝雅竹）1130823