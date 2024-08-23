彰化女消方瑀瑄「接生好手」 孕婦如廁臨盆搶命

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（中央社記者吳哲豪彰化23日電）消防署公布消防績優救護人員，彰縣消防局彰化分隊員方瑀瑄獲選接生好手；方瑀瑄說，有孕婦上廁所時臨盆，嬰兒出生後無哭聲，獲報協助抽吸嬰兒口鼻，直到有哭聲才放心。

彰化縣消防局今天發布新聞指出，內政部消防署日前公布年度「消防績優人員」，彰縣消防局今年獲得2項團體獎及2項個人獎，2項團體獎分別為團體乙組銀質獎及特殊績優團隊獎，和美分隊員黃景嵐獲選救護之星，彰化分隊員方瑀瑄則獲得執行產婦接生案件最多的接生好手。

方瑀瑄擔任消防隊員年資已有10年，曾在4個月內連續接生2名新生兒，她說，其中1件是孕婦上廁所時突然臨盆，接獲報案趕到現場時嬰兒已產出，卻沒有哭聲，讓大家很緊張，立即協助抽吸嬰兒口鼻、夾臍帶，並給予背部刺激，直到聽見嬰兒哭聲才放心。

方瑀瑄說，另1件則是到達現場時，已看到嬰兒胎頭，當下判斷需在現場緊急接生，直到嬰兒順利誕生，聽到響亮哭聲，過程既緊張又令人感動。她雖然未婚，但能夠參與新生命誕生過程，以及看到家屬笑容，讓她也能感受到為人父母的喜悅。

方瑀瑄指出，每次的救援案件，讓她對自己的工作增添使命感，也期許自己更加精進救護技術，幫助需要的人。（編輯：謝雅竹）1130823