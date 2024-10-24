前銀行襄理偷拍女子如廁38人受害 二審和解獲緩刑

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（中央社記者劉世怡台北24日電）洪姓前銀行襄理於銀行廁所偷拍多名女子，一審判刑2年。二審今天審酌洪男已賠償35人也與最後3人和解，改判1年6月，宣告緩刑4年，須賠償3人各20萬元及完成3場法治教育課確定。

二審台灣高等法院指出，洪姓男子擔任某銀行襄理，在民國111年5月至8月間，在銀行資訊大樓女廁內，將筆型密錄器黏貼於女廁馬桶水箱下方消毒器、門框槽等處偷拍女同事如廁，直到其中1名被害女子發現報警全案曝光，共計38人受害。

一審合議庭考量，洪男犯後始終坦承犯行，並與35人達成調解並履行完畢，依無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪共38罪，判洪男應執行有期徒刑2年，均得易科罰金。

洪男就原判決科刑部分上訴，二審高院僅就原審量刑妥適與否進行審理。

二審考量，洪男上訴後，已與剩餘3名被害人達成和解，犯後態度已有變動，原判決量刑未審酌。

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二審合議庭考量，洪男自陳因壓力大而犯下本案，審酌他的動機、手段及造成各被害人精神損害程度，犯後坦承犯行，且已與全數被害人達成和解等情形，改判1年6月有期徒刑，得易科罰金。

二審審酌洪男為初犯，犯後坦承犯行，已履行賠償與35人，其餘3名被害人也同意給予附條件緩刑，且洪男現有固定工作，為使其能有效回歸社會，併予宣告緩刑4年，並考量洪男欠缺對他人身體隱私權尊重等，緩刑附加條件為向3名被害人各支付新台幣20萬元及完成3場法治教育課。全案確定。（編輯：李錫璋）1131024