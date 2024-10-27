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高市警查獲天九牌賭場 43人依賭博罪嫌移送

2024/10/27 23:01（10/27 23:11 更新）
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高雄市苓雅區建國一路一處大樓內設有天九牌職業賭場，警方26日凌晨持搜索票到場執行查緝搜索，49歲韓姓主嫌及賭客共43人當場遭逮，依賭博罪嫌及社會秩序維護法移送偵辦。（高雄市警察局苓雅分局提供）中央社記者張已亷傳真 113年10月27日
高雄市苓雅區建國一路一處大樓內設有天九牌職業賭場，警方26日凌晨持搜索票到場執行查緝搜索，49歲韓姓主嫌及賭客共43人當場遭逮，依賭博罪嫌及社會秩序維護法移送偵辦。（高雄市警察局苓雅分局提供）中央社記者張已亷傳真 113年10月27日
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（中央社記者張已亷高雄27日電）高雄市苓雅區建國一路某大樓內設有天九牌職業賭場，警方26日凌晨搜索並查獲韓姓主嫌、賭客共43人，查扣賭資、抽頭金計新台幣10萬多元等物證，全案依賭博罪嫌移送。

高雄市警察局苓雅分局今天晚間發布新聞稿指出，日前循線查緝發現建國一路一處大樓內有天九牌職業賭場流動聚賭，經專案小組擴大調閱監視器、跟監埋伏及比對各式資料，26日凌晨3時25分許持搜索票到場執行搜索。

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警方在大樓內當場查獲主嫌49歲韓姓女子、共犯30歲張姓男子及賭客等共計43人，並查扣抽頭金9500元、賭資9萬700元及賭具等物證，將所有犯嫌帶返並依賭博罪嫌及社會秩序維護法移送偵辦。

警方表示，賭博害人害己且危害社會，將持續掃蕩流竄職業賭場並協調相關單位加強聯合稽查、查訪及蒐報情資，針對疑似經營賭博等治安顧慮的棋牌社、桌遊店、電子遊藝場等休閒場館強力查緝。（編輯：蕭博文）1131027

#苓雅分局
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