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議員考察見大巨蛋外野座椅區漏水 北市：勘查若屬實將開罰
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高雄某貴金屬公司涉詐1億餘元 負責人遭收押

2024/11/5 12:30（11/5 13:31 更新）
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高雄某貴金屬公司陳姓負責人涉嫌聯手詐欺集團，以假投資方案吸引民眾購買黃金，經橋頭地檢署偵辦初估約數10人受害、詐騙金額達新台幣1億餘元；並查扣金元寶、金飾、手機、現金、毒品等。（橋頭地檢署提供）中央社記者張已亷傳真 113年11月5日
高雄某貴金屬公司陳姓負責人涉嫌聯手詐欺集團，以假投資方案吸引民眾購買黃金，經橋頭地檢署偵辦初估約數10人受害、詐騙金額達新台幣1億餘元；並查扣金元寶、金飾、手機、現金、毒品等。（橋頭地檢署提供）中央社記者張已亷傳真 113年11月5日
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（中央社記者張已亷高雄5日電）高雄某貴金屬公司陳姓負責人涉嫌聯手詐欺集團，以假投資方案吸引民眾購買黃金，經橋檢偵辦初估約數10人受害、詐騙金額達新台幣1億餘元，陳男訊後遭依詐欺等罪嫌聲押獲准。

橋頭地檢署今天發布新聞稿指出，陳男民國112年間在高雄市設立某貴金屬公司，與詐欺集團共同以公司名義，在網路及臉書開設公司網站，再由詐團成員透過Line群組以「股票投資」、「虛擬貨幣」等投資方案吸引民眾投資，並詐騙被害人向公司購買黃金投資，後續透過車手接洽被害人收取投資款及黃金，並以轉帳或現金提領方式將帳戶內贓款提領一空。

檢警10月30日搜索陳男住居所及辦公室等地，並傳喚陳男等人及證人到案說明，查扣金元寶、黃金金飾及1批假黃金、8339公克第三級毒品愷他命，經檢方調查初估約數10人受害、總詐欺金額達1億餘元。

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檢方表示，陳男涉違反加重詐欺、洗錢防制法及毒品危害防制等罪嫌，訊後認為陳男犯罪嫌疑重大且有逃亡、勾串共犯或證人及滅證之虞，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准，全案持續清查金流、擴大追查。

另外，橋檢指出，因應台灣高等檢察署指示，去年9月初成立「打詐預警中心」，以跨部會、跨機關協力篩選可疑帳戶，從源頭預防詐騙犯罪，已成功阻詐美金1萬9500元；人民幣400元；新台幣6514萬8573元。（編輯：郭諭儒）1131105

#橋頭地檢署
#橋檢
#高雄市
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