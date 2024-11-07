生母涉嫌傷害1歲兒致死 法院裁定羈押禁見

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（中央社記者張已亷高雄7日電）高雄吳姓生母涉嫌傷害1歲多兒子致死遭聲押，經橋頭地方法院今天晚間開羈押庭審理，認為吳女供述與證人所述有出入，且吳女有與他人商討對策以規避查緝等行為，裁定羈押禁見。

橋頭地方法院指出，法官訊後認吳女涉犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、刑法第277條第2項前段之成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪嫌，犯罪嫌疑重大。

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法院表示，吳女在歷次行為時間、方式等細節供述有歧異，與證人所述情節也有出入，且有事證顯示吳女有聯絡他人商討對策以規避查緝等行為，另有相關物證尚未扣押採驗，有相當理由認為吳女有逃亡、串證或滅證之虞，並考量相關事實尚待檢察官進一步調查釐清，且依案件犯罪情節等，無法以具保或其他侵害較小手段替代，裁定吳女羈押並禁止接見通信。

據了解，吳女去年7月曾向高雄市政府社會局求助，被列入脆弱家庭接受協助，而高雄市警方則在今年3月獲報，指吳女家屬曾在去年11、12月分別看到吳女兒子眼睛有瘀傷，今年2月又聽聞男童全身是傷，家屬懷疑是吳女造成，後經社會局調查為男童因翻身時臉部撞護欄致瘀傷，社會局評估為照顧意外疏忽並持續追蹤關懷。（編輯：李淑華）1131107