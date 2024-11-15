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通緝犯販毒拒攔查衝撞偵防車 屏東警開9槍逮人

2024/11/15 09:53（11/15 10:46 更新）
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高雄呂姓男子因毒品案判刑確定並遭通緝，屏東縣警方掌握呂姓男子為籌逃亡費用持續販賣毒品，11日埋伏攔查，呂男拒絕受檢並衝撞偵防車，導致雙方車頭均受損。（枋寮警分局提供）中央社記者李卉婷傳真 113年11月15日
高雄呂姓男子因毒品案判刑確定並遭通緝，屏東縣警方掌握呂姓男子為籌逃亡費用持續販賣毒品，11日埋伏攔查，呂男拒絕受檢並衝撞偵防車，導致雙方車頭均受損。（枋寮警分局提供）中央社記者李卉婷傳真 113年11月15日
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（中央社記者李卉婷屏東縣15日電）高雄市40歲呂姓男子因毒品案判刑確定並遭通緝，屏東縣警方掌握呂姓男子為籌逃亡費用持續販賣毒品，11日埋伏攔查，呂姓男子拒絕受檢並衝撞偵防車，警方連開9槍逮人。

屏東縣政府警察局枋寮分局長林俊雄今天接受媒體聯訪表示，呂姓通緝犯因毒品案分別遭判刑4年及2個月有期徒刑確定，為籌逃亡費用持續於高雄販毒，經報請台灣橋頭地方檢察署指揮偵辦，並與高雄市政府警察局湖內分局偵查隊共組專案小組，經跟監蒐證，11日到高雄燕巢區呂姓男子經常出沒處所埋伏。

警方發現呂姓男子車輛出現，上前攔檢盤查，但呂姓男子規避查緝，故意加速衝撞警方偵防車企圖逃逸，員警見情況急迫且為避免員警生命遭受危害，當場對空及朝呂姓男子駕駛自小客車輪胎連開9槍，將呂姓男子從車內拉下當場逮捕。

林俊雄說，查扣安非他命7包共33.61公克、現金新台幣1萬4000元與自小客車1輛。另外，前往呂姓男子住處查扣槍身、槍管及撞針等零件，還有海洛因2包共1.16公克、大麻1包0.37公克等證物。

林俊雄表示，全案訊後依涉嫌毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及妨害公務罪嫌等，將呂姓男子移送橋檢偵辦並持續向上溯源。（編輯：李明宗）1131115

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