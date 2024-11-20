高雄婦凌晨連打9通110辱罵3警 雄檢聲請簡易判決

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（中央社記者洪學廣高雄20日電）高雄林姓婦人今年8月6日凌晨不明原因連續撥打9通110報案專線，並以「畜生」、「沒帶頭腦上班」及三字經髒話等話語辱罵3名執勤員警，雄檢依妨害公務罪嫌聲請簡易判決。

高雄地檢署聲請簡易判決處刑書指出，57歲林婦8月6日凌晨2時許，不明原因撥打110報案專線，並表明要陳情，但當執勤員警詢問何事時，林婦卻突然辱罵員警「沒帶頭腦來上班」，警方發現對方沒有要報案後，立即做語音宣告，無故撥打110且勸阻不聽可依社維法查處。

不過，林婦掛掉電話後，又繼續無故撥打110報案專線，且陸續以三字經髒話、畜生、垃圾等語辱罵執勤員警，總計從凌晨2時一路打到4時許，共撥打9通報案專線。

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轄區高雄市警察局新興分局不堪其擾，只得將林婦依妨害公務罪嫌送辦。高雄地檢署偵結後，認為林婦雖非當面辱罵員警，但仍在員警耳目所能及範圍內口出侮辱性言詞，且經屢次告誡不聽，自屬「當場」侮辱公務員，據此依妨害公務罪嫌向高雄地方法院聲請簡易判決處刑。

依據刑法第140條，公務員依法執行職務時，當場侮辱或對於其依法執行職務公然侮辱者，處1年以下有期徒刑、拘役或新台幣10萬元以下罰金。（編輯：陳仁華）1131120