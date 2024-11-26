桃園物流公司員工涉持榔頭打傷同事 遭警逮送辦

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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）桃園市大園警分局表示，大園區一家物流公司今天發生員工流血案件，蔡姓男子因與同事陳姓男子有口角嫌隙，竟持榔頭敲打陳男頭部，警方獲報到場壓制逮人，並依殺人未遂罪送辦。

桃園市警察局大園分局大園派出所所長林信呈接受媒體聯訪表示，桃園市大園區一間物流公司員工蔡姓男子（43歲），因與陳姓男子（25歲）在工作上有嫌隙心生不滿，上午到五金百貨行購買榔頭返回公司後，因與陳男發生爭執，蔡男持榔頭攻擊陳男頭部，導致流血受傷。

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林信呈說，過程中蔡男持榔頭多次敲擊陳男頭部，造成陳男頭破血流受傷，現場員工見狀立即上前將2人分開並報警處理，警方獲報後立即趕到現場，雙方雖已分開無衝突情形，但由於蔡男情緒仍相當激動，員警隨即將蔡男壓制逮捕，並協助通知救護人員將陳男送醫。

林信呈指出，陳男經治療後意識清楚無生命危險，警方在詢問後也將蔡男依殺人未遂罪嫌，移送桃園地方檢察署偵辦。（編輯：李錫璋）1131126