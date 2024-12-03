彰警休假喝咖啡 眼尖逮2詐團成員攔詐40萬元

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（中央社記者鄭維真彰化縣3日電）彰化員林分局林厝派出所施姓員警昨天休假到超商喝咖啡，眼尖發現有人在列印投資收據等資料，一路尾隨逮獲詐騙集團車手及收水手，將2男依詐欺等罪送辦，攔詐新台幣40萬元。

員林分局今天發布新聞稿指出，施姓員警昨天中午在超商喝咖啡，轉頭看到白衣男子在影印投資收據及操作協議書，他直覺是詐騙集團成員準備要騙民眾，趕緊聯繫派出所同事支援，為避免被發現，還特別叮嚀同事穿便衣到場。

員警一路尾隨到彰化縣田尾鄉遊客中心，看見男子與1名婦人面交款項，隨後進入公廁將現金交付給收水手，員警上前盤查當場查獲吳姓車手及凃姓收水手，並查扣新台幣39萬元、2人分贓款項各5000元工作費及工作識別證等證物。

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經查，56歲婦人日前加入詐騙集團成立的投資群組，詐團利用虛假交易紀錄及成功案例，在群組其他成員及假專家誘導下，讓婦人心動並投入資金。婦人事後被通知製作筆錄時，仍無法相信自己遭詐騙，在員警及家人勸說下才認清被騙事實，守住40萬元。

警方將2嫌依刑法詐欺及洗錢防制法移送台灣彰化地方檢察署偵辦，呼籲民眾勿因理財投資及高報酬等字眼降低防備心，若有疑慮可先撥打165專線詢問，或向金融機構、警方查證，以防遭詐騙。（編輯：郭諭儒）1131203