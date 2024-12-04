高醫大副校長鄭添祿磯釣落水亡 校方痛心悼念

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（中央社記者林巧璉高雄4日電）高雄醫學大學副校長鄭添祿昨天在澎湖望安東嶼坪後山岸際釣魚不慎落海，經急救宣告不治。高醫大今天回應，將盡力協助家屬處理後事，對於鄭添祿離世深感痛心與不捨。

根據澎湖警分局調查，57歲的鄭添祿一行10多人2日從台南至澎湖東吉嶼釣魚，鄭添祿3日轉搭小船到東嶼坪後山的岸際島礁釣魚，但不幸發生落海意外，檢察官今天相驗，初步調查為生前落水、窒息溺斃。

高雄醫學大學今天透過訊息回應，對於鄭添祿的離世，校方深感痛心與不捨。校方會尊重家屬，並盡一切所能提供協助。鄭添祿在學術上的卓越成就，將永遠銘刻在高醫的歷史中，校方會繼續延續他的精神，帶著敬意與感念，向前邁進。

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高醫大表示，鄭添祿是高醫大講座教授，也是新藥開發暨價創研究中心的執行長，更是高醫大第20屆「學術類」傑出校友，鄭添祿不僅是傑出的學者，更是在醫藥科技領域中卓越的領軍人物。

高醫大強調，鄭添祿的貢獻不僅在學術界，也在產業界獲得高度肯定，尤其是他領導開發的「抗體鎖」技術，成功提升抗體藥物對疾病的治療選擇性，顯著降低副作用，並創下台灣生技藥物技轉的紀錄，這一切都彰顯他對醫藥科技創新的卓越貢獻。（編輯：郭諭儒）1131204