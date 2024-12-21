新北轎車駕駛疑突昏厥衝撞9機車 4人受傷送醫

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（中央社記者黃旭昇新北21日電）新北市廖姓男子今天上午8時許駕駛轎車，行經新莊區新北大道與五工路口時，疑因身體不適昏厥，車輛失控衝撞前方停等紅燈的9輛機車。共4名傷者送醫，無生命危險，原因待釐清。

新北市消防局表示，上午近8時許據報，新莊區新北大道與五工路口，發生轎車追撞9輛停等紅燈機車。出動人車救護，將4名受傷患者送衛福部台北醫院、輔大醫院及市立醫院三重院區。

新莊警分局表示，衝撞機車的小汽車駕駛為69歲廖姓男子。受傷送醫的騎士劉姓男子左腳擦傷；林姓男子雙腳腳踝擦傷、腰部疼痛；林姓女子手腳疼痛。

警方說，到醫院初步瞭解，車禍發生後，汽車駕駛在現場昏厥，經送醫治療後意識清醒。

警方初步調查，廖男今天上午駕車沿新北大道往泰山方向時，疑似因自身疾病突然昏厥，車輛失控衝撞前方停等紅燈的9輛機車後，持續穿越路口前進，直到撞上人行道上鐵圍籬後才停止。

肇事的廖男車禍後失去意識，昏厥癱坐駕駛座，經救護人員急救後恢復意識。

警方說，駕駛無酒駕、無毒駕。所幸車禍傷患均無生命危險，原因及肇事責任待警方後續調查釐清。（編輯：李錫璋）1131221