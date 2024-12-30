男將中國製監控冒充台灣製 取得大學標案被判刑

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（中央社記者鄭維真彰化縣30日電）謝男向大學取得監控系統標案，再偽造國內產品標籤貼在中國製設備上，假冒台灣製履約，彰化地院近日針對其中2間南部受害大學和醫院，將其依行使偽造私文書等罪判刑1年4月。

根據台灣彰化地方檢察署起訴書，謝姓男子為某公司負責人，經營電信器材批發及銷售，並參與政府機關辦理的採購標案，其明知招標機關公告規範原產地限台灣境內廠商，卻製作虛偽不實投標型錄，出具偽造的經銷授權證明書及出貨證明書等資料，藉此取得標案。

謝男購買中國製監控系統設備，並偽造國內科技公司產品標籤，黏貼在設備上，佯裝成台灣製產品，讓招標單位誤認其安裝的設備符合採購案要求而撥款，案經法務部調查局彰化縣調查站移送偵辦。

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經調查，謝男於民國110年間，陸續以類似手法向北中南3所大學及南部1間醫院標得監控系統採購案，犯罪所得超過新台幣200萬元；其中，北部、中部受害大學部分，謝男日前已依行使偽造私文書罪分別被判11月、6月刑期。

彰化地方法院近日針對南部1所受害大學及1間醫院，判謝男犯以詐術使開標發生不正確結果罪及行使偽造私文書罪，應執行有期徒刑1年4月；其公司違反政府採購法，處罰金24萬元。（編輯：郭諭儒）1131230