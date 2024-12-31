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北部殺人棄屍犯嫌 搭小黃到台中一度沒錢付車資

2024/12/31 10:47
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（中央社記者趙麗妍台中31日電）北部驚傳殺人棄屍案，其中1名吳姓犯嫌今天凌晨在台中大甲地區落網，他搭計程車前往大甲一度沒錢付車資，警方調閱監視器掌握行蹤，在友人住處攻堅逮捕他，警持續追緝其他共犯。

年近70歲趙姓男子疑遭殺害焚屍，犯嫌將遺體塞在冷凍櫃，以小貨車載運到基隆市郊區路旁。檢警30日清晨尋獲遺體，已鎖定5名犯嫌涉案。

大甲警分局昨天獲報，其中1名犯嫌疑似逃亡到大甲地區，立刻和新北市警察局金山分局聯繫，警方調閱監視器掌握吳男行蹤，吳男搭乘計程車來到大甲後，車上有另名友人，吳男疑似沒錢付車資，還請太太匯款新台幣5000元，隨後又到鎮瀾宮附近便利商店提款。

吳男和友人搭計程車到水尾橋附近下車，到吳男友人的公寓躲藏。民眾發現警方調閱監視器，在網路社群分享，消息也因此傳開，吳男與友人獲知後立刻逃逸，警方雖撲空仍持續掌握行蹤。

警方趁吳男再次返回友人住處後，通知霹靂小組攻堅破門，當場逮捕吳男，起出身上有1把槍枝。據了解，吳男對於案情全部都說不知情，他僅負責開車而已，案發後更將身上手機等物品丟棄，躲避警方追捕。

警方將吳男帶回北部偵辦，大甲、新北與基隆警方則持續追捕其他在逃共犯。（編輯：謝雅竹）1131231

#大甲警分局
#基隆
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