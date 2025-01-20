新北某公幼疑對遲到學童罰撐體 教局：啟動調查

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（中央社記者王鴻國新北20日電）新北市有家長在社群貼文投訴某公立附幼，幼生疑遲到遭做撐體的不當處罰。教育局表示，啟動調查，今天派員稽查瞭解是園方實施體能課撐牆活動。若認定不當管教屬實將嚴懲。

新北市某公立附幼被家長在臉書（Facebook）社群貼文投訴，指園方疑似對遲到幼生有不當體罰行為，只要孩子遲到，就會被老師處罰撐體。

貼文稱，有人看到孩子被老師坐在小腿上，要小朋友撐完「聽我說謝謝你」「手指歌」「幸福的孩子愛唱歌」及「勇氣大爆發」等4首歌，時間加起來超過10分鐘。引起網友熱烈留言。

教育局表示，今天派員前往稽查，經對相關教保人員逐一進行訪談，初步了解，該園A班為鼓勵幼生準時到班，曾於113年12月經師生討論決議，對於較晚到班學生實施進行「小牛推車活動」。

園方表示，僅實施過1次，經與家長討論立即停止活動，未再實施，已向家長解釋並致歉，多數家長知悉並瞭解。但檢舉影片所拍攝的為B班，該班曾於今年1月體能課實施撐牆活動，未強迫幼生進行。

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教育局表示，初步瞭解，撐牆活動操作時間最長達3分鐘，過程中，間隔休息時間是否不足或有操作失當，將請園方提出檢討報告。

教育局強調對體罰不當對待零容忍立場，並表示，已由行政、專家組成調查小組啟動調查，以釐清撐體活動是否有強制施行或老師是否有跨坐學生身上等情事，若調查認定有不當管教行為屬實，將嚴懲行為人最重新台幣60萬元罰鍰，且終身不得擔任教保服務人員，幼兒園最重裁罰6萬元，並公告幼兒園及行為人姓名。（編輯：李錫璋）1140120