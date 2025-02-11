花蓮男子遭二度棄屍 1嫌遭羈押禁見

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（中央社記者張祈花蓮縣11日電）花蓮24歲楊姓男子遭殺害並被二度棄屍山區，涉案的楊嫌羈押禁見獲准，協助棄屍的陳嫌以新台幣15萬元交保。在逃的林嫌昨晚於桃園投案，漏夜送回花蓮仍在偵訊釐清案情。

楊男3日晚上與26歲林嫌、22歲楊嫌相約在吉安鄉某檳榔攤碰面，晚間8時多3人同車開往壽豐鄉白鮑溪後就失聯，直到家屬報失蹤，花蓮縣警局刑警大隊獲報發現案情並不單純。

警方調查發現，楊姓死者在白鮑溪被殺害後，先被推下山谷，兩名嫌犯擔心東窗事發，4日又將遺體拉起包裹，找了另名陳姓男子帶路，將屍體丟在秀林鄉銅門部落往龍澗發電廠方向的產業道路上。

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警方循線查獲楊嫌及協助棄屍的陳嫌，昨天尋獲楊男遺體，確認頸部有刀傷，檢方將會同法醫預計13日解剖確認死因。在逃的林嫌昨晚於桃園市主動投案，但否認動手，由於供詞反覆不一，目前仍在偵訊釐清。全案花蓮檢方聲押楊、陳兩嫌，花蓮地方法院今天裁定楊嫌羈押禁見，陳嫌以15萬元交保。

楊姓死者曾犯少年殺人案入獄服刑，出獄後參與幫派活動，平時帶小弟販毒，日前疑因毒品贓款問題與小弟起口角。（編輯：孫承武）1140211