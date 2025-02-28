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新北派出所長下班後女侍酒店消費 記一大過調職

2025/2/28 12:21
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（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市新莊警察分局今天表示，某派出所許姓所長，24日晚間受邀到台北市有女陪侍不妥當場所消費，影響警譽。經調查屬實，已經記一大過處分，並調非主管職務。

新莊警分局今天發布聲明表示，一名許姓警務人員，於2月24日晚間下班後，受友人邀請前往台北市有女陪侍服務不妥當場所；警分局接獲情資後，立即主動調查。

副分局長張俊明表示，許員在非勤務時段，出入不妥當場所，影響警譽甚鉅，警察分局立即召開考績會，火速依警察人員獎懲標準，核予記一大過處分，並調非主管職務。

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據了解，許員是警專23期畢業，警佐班38期107年結訓。歷任新店、三重、蘆洲等警分局派出所所長職務，去年5月調任新莊分局某派出所所長。24日晚間下班後，受到同鄉從事建築業的友人邀約，前往台北市酒店消費。

張俊明說，除將許員調非主管職務，同時，追究相關人員考核監督不周責任，秉持不庇縱、不護短的立場查處嚴辦，以維護警紀。（編輯：張銘坤）1140228

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#新莊警分局
#張俊明
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