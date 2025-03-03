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彭佳嶼海域火燒船5傷2失蹤 台、日艦艇合力搜救

2025/3/3 11:37（3/3 12:08 更新）
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漁船「三協順26」2日晚間在彭佳嶼海域作業時突然起火燃燒，船上7人棄船，5名印尼船員獲救，但簡姓船長及1名印尼船員下落不明，截至3日上午9時，萬里艦（圖）、PP-10090艇及日本公務艇仍在海域搜索中。（海巡署艦隊分署提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年3月3日
漁船「三協順26」2日晚間在彭佳嶼海域作業時突然起火燃燒，船上7人棄船，5名印尼船員獲救，但簡姓船長及1名印尼船員下落不明，截至3日上午9時，萬里艦（圖）、PP-10090艇及日本公務艇仍在海域搜索中。（海巡署艦隊分署提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年3月3日
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（中央社記者王朝鈺新北3日電）漁船「三協順26」昨天在彭佳嶼東北90浬處陷入火海，船上7人棄船逃生，其中5名印尼船員燒燙傷由友船救起，簡姓船長及1名印尼船員失蹤，海巡艦、艇及日本公務艇正在現場搜救。

海巡署昨天晚間6時許接獲通報，「三協順26」於彭佳嶼東北90浬處（距基隆港約120浬）發生火燒船事故，船上人員棄船逃生，其中5名印尼船員已由附近友船「順吉168」救起，5人均有部分燒燙傷，所幸無生命危險，但簡姓船長（41歲）及1名印尼船員失蹤。

海巡署獲報後立即派遣600噸級萬里艦、基隆海巡隊PP-10069並緊急出勤PP-10090艇共1艦2艇前往救援，海巡艦、艇今天凌晨0時許陸續抵達現場海域，由萬里艦與PP-10090艇與現場協助救難的日本公務艇合力依搜救優選規劃展開搜索。

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至於「順吉168」救起的5名印尼船員，因現場海象不佳不宜接駁，由PP-10069艇伴航返台，將視情況協助船員就醫事宜。

海巡署艦隊分署表示，截至上午9時，現場海域仍維持萬里艦、PP-10090艇及日本公務艇持續搜索中。（編輯：戴光育）1140303

#日本
#新北市
#海巡署
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