前中姐張淑娟控誹謗案二審 周玉蔻蔡玉真求無罪

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（中央社記者劉世怡台北10日電）媒體人周玉蔻、蔡玉真被控誣指前中國小姐張淑娟涉緋聞，被依加重誹謗等罪起訴，一審依個資法各判刑1年半。二審今天開庭，周玉蔻做無罪答辯；蔡女說沒違法，請求不罰。

張淑娟赴二審法院出庭前接受媒體聯訪時表示，無法原諒對方犯行，因此沒有和解問題，對方一直狡辯，沒有真誠道歉，應受嚴厲法律制裁。

她在庭上主張，案發至今2年多，她身心俱疲，連去菜市場買菜也沒辦法，請法官主持公道。

公訴檢察官表示，僅針對原審量刑提起上訴，建請重判2人。

周玉蔻主張無罪，她的辯護人指出，周女行為不構成犯罪，且依罪刑相當原則，此件量刑過重。

蔡玉真表示，原審判太重，她沒有違反個資法；另加重誹謗部分，她有查證，應屬不罰情形。

法官庭末諭知，4月16日續行準備程序庭。

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全案緣於，周玉蔻、蔡玉真於民國111年9月間指稱前中國小姐、前華航空姐張淑娟為台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴「晶華飯店緋聞案」女主角。張淑娟提告後，台北地檢署依加重誹謗、違反個人資料保護法等罪起訴周玉蔻、蔡玉真。

一審的台北地方法院認為周玉蔻、蔡玉真態度不佳，去年11月26日依個資法的非公務機關非法利用個人資料罪，各判1年6月徒刑。案經上訴，二審由台灣高等法院審理。（編輯：戴光育）1140310