高雄馬頭山遭埋廢棄物 橋院仍裁定7嫌交保

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄11日電）高雄馬頭山生態保育區遭棄置事業廢棄物，橋檢逮7嫌聲押但交保，檢方抗告獲高雄高分院撤銷發回。經橋院審理，認為7嫌非案件核心人員，無羈押必要，裁定交保並限制住居。

高雄旗山馬頭山自然生態保育區近年來環境污染爭議不斷，先是「富駿事業廢棄物掩埋場」爭議，後有「新農業循環園區開發案」，及「信鼎壹號光電廠開發案」，近期有居民發現此地被偷埋廢棄物。

經檢警調查後逮捕陳姓被告等7人到案，訊後遭橋頭地檢署依犯罪嫌疑重大且有羈押必要，向橋頭地方法院聲請羈押，但法院裁定分別以新台幣5萬元至8萬元不等金額交保，檢方不服提出抗告。案到高等法院高雄分院審理，裁定撤銷原裁定，應由橋頭地方法院更為裁定。

透過 Google News 追蹤中央社

橋頭地院指出，陳姓被告等7人涉犯未領有許可文件違法清理廢棄物罪嫌重大，有勾串共犯或證人之虞，但依檢方提出事證，7人非案件核心人員且參與次數情節尚非嚴重。經法官考量比例原則等相關情形後，認無羈押必要，裁定分別以8萬元至12萬元交保，並限制住居、不得相互聯絡。

全案起由橋檢今年1月接獲環保團體檢舉，有不肖集團涉嫌在馬頭山棄置事業廢棄物，經勘查發現此處遭棄置大量鋁渣、廢橡膠、廢塑膠等廢棄物，掩埋深度超過4公尺，掩埋廢棄物量約2804.5立方公尺，估計清運處理廢棄物費用金額逾1億元，檢方2月20日執行陳姓被告等7人到案。（編輯：郭諭儒）1140311