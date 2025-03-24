船員涉從泰國走私大麻市價逾百萬 橋檢起訴3人

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（中央社記者張已亷高雄24日電）賴姓某海運公司船員與蔡姓、劉姓前船員，3人1月間從泰國走私市價近新台幣600萬元第2級毒品大麻入境台灣，遭檢方查獲聲押獲准，橋檢偵結，3人依違反毒品危害防制條例起訴。

橋頭地檢署今天發布新聞稿指出，蔡、劉、賴男等3人民國113年12月中旬約定，由蔡男先到泰國購買大麻，再聯絡賴男負責海上運輸，劉男則負責聯絡泰國賣家及大麻入境後銷售。

檢方表示，蔡男1月間在泰國當地購置大麻菸油及大麻等物後，待貨輪停靠泰國港口時，將27包大麻毒品、12管大麻香煙、5盒大麻菸油、15盒大麻電子菸（含菸油）等包裹交付賴男攜回貨輪上藏放。

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檢方指出，後續待貨輪停靠高雄港口時，由蔡男登上貨輪向賴男拿取毒品，開車載運毒品離開港區到高雄市某停車場，將要交給劉男的8包大麻放在車上後，再把其他19包大麻放入攜帶背包並改搭捷運前往高鐵左營站，準備北上去嘉義。

檢方表示，去年底接獲情資後，組成專案小組深入監控追查，陸續在1月間於高鐵左營站、三民區九如二路附近、職員辦公室等處拘提蔡男等3人到案，並查扣總市價近600萬元毒品等證物，訊後向法院聲押3人獲准，偵結後依運輸第二級毒品及私運管制物品等罪嫌將蔡男等3人起訴。（編輯：郭諭儒）1140324