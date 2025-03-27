男闖包廂口角遭女友勸架抓住 砍人嫌犯判5年半

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（中央社記者洪學廣高雄27日電）高雄李姓男子不滿女友羅姓女子與施姓男子在KTV唱歌，他入內質問遭施男持刀砍傷，高雄地院認定李男當時遭女友勸架抓住，施男不構成正當防衛，據此依殺人未遂罪判5年半。

施男在高雄地方法院審理期間，辯稱李男進來包廂時有打電話要撂人，且還辱罵揮打，是擔心出不去包廂才拿出摺疊刀揮舞，並無殺人犯意。

合議庭認為，李男送醫已達休克狀態，若未即時救治可能危及生命，因此並不能因李男最後被救回一命，就認定施男無殺人犯意。且依據證人供述，可見案發當時李男遭女友從後面抓住，難以自由行動，若施男僅為自我防衛當下就能趁隙逃離，但事實上卻是未就此罷手，反而繼續砍殺。

高雄地院審結後，不採信施男辯詞，依殺人未遂罪判施男有期徒刑5年6個月，全案可上訴。

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判決指出，施男去年5月11日凌晨與羅女相約在高雄一間KTV歡唱，不料唱到當天清晨6時許，李男循女友手機定位進入包廂對質，並與施男發生口角爭執，羅女見狀則是趕緊抓住李男勸架。

不料，施男見李男正與女友拉扯時，突然從口袋拿出折疊刀朝李男頭部、胸腹部揮砍，致李男受多處撕裂傷、臟器外露，重傷休克後送醫救治，幸最後撿回一命。施男犯案後則逃離包廂並把凶刀丟棄。（編輯：陳清芳）1140327