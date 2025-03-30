屏東市槍擊案3槍手投案 2人遭聲押、1少年收容

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（中央社記者李卉婷屏東縣30日電）屏東市17日發生槍擊尋仇事件釀5傷，3名槍手攜槍投案，警方送辦，屏檢訊後依殺人未遂等罪嫌，向屏東地方法院聲押2名犯嫌；另1名未成年，則送少年法庭裁定收容。

屏東地檢今天發布新聞稿指出，28日晚間，涉案2名李姓男子及1名未成年少年至屏東分局投案，警方將3人逮捕，並扣押1把XPA12霰彈槍、1把MK18步槍、1把QC10衝鋒槍及子彈5發。

檢察官訊問後，認為李姓男子涉犯刑法強制性交、槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂等罪嫌；另一名李姓男子涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂罪嫌，認有逃亡、湮滅證據及勾串共犯之虞，今天凌晨向屏東地方法院聲請羈押禁見。

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另外，未成年少年部分，則由專案小組移送屏東地方法院少年法庭，裁定收容。

全案因由，傳播公司與萬丹地區菸酒行間發生女子坐檯糾紛，17日凌晨傳播公司到菸酒行砸店，造成菸酒行外貨車受損，而後雙方於屏東市瑞光南路狹路相逢，菸酒行人馬向傳播公司開槍，造成5名男子受傷；警方追查11天，28日3名槍手攜槍投案，持續追查主嫌及共犯中。（編輯：陳仁華）1140330