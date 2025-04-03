加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
尼坦雅胡遭通緝仍出訪匈牙利 總理奧班宣布退出國際刑事法院
首頁 / 社會

清明掃墓不用火 北市消邀職棒啦啦隊宣導防災

2025/4/3 20:56（4/3 21:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
清明連假到來，台北市消防局3日呼籲，為防範墓地火災，民眾祭祖掃墓要謹記「除草不用火」等5要點，消防局也特邀中職啦啦隊參與防災宣導園遊會，盼促提升民眾防災意識。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年4月3日
清明連假到來，台北市消防局3日呼籲，為防範墓地火災，民眾祭祖掃墓要謹記「除草不用火」等5要點，消防局也特邀中職啦啦隊參與防災宣導園遊會，盼促提升民眾防災意識。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年4月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北3日電）清明連假，台北市消防局今天呼籲，為防範墓地火災發生，民眾前往墓地祭祖掃墓要謹記「除草不用火」等5要點，並特邀職棒啦啦隊參與防災宣導園遊會，促提升民眾防災意識。

消防局今天透過新聞稿表示，隨著清明節到來，許多民眾準備前往墓地祭祖掃墓，為防範墓地火災發生，呼籲掃墓時可採用5種方式，不使用火源以確保安全無虞。

首先，「除草不用火」，動手清理墓地，將雜草裝進垃圾袋，避免焚燒引發火災；「不焚燒紙錢」，可選擇「以功代金」、「以米代金」等替代方式；「不燃放鞭炮」，使用手機播放電子爆竹聲，安全又方便。

以及，「不亂丟菸蒂」，務必確實熄滅並妥善丟棄，防止火星引燃雜草；「垃圾要帶走」，掃墓後將垃圾帶走，維護墓地整潔，減少可燃物堆積。

消防局提到，為提升市民防災意識與應變能力，今天也特別攜手遠東SOGO百貨舉辦「士林區社區防災宣導園遊會」，並特邀中華職棒味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女進行開場表演。

同時，現場設有許多趣味又富有教育意義的互動攤位，包含「住宅保命神器（住警器宣導）」、「住宅防火安全」、「爐火瓦斯安全站」、「煙霧迷宮」、「C哈學習（急救教學）」及「立坑救助」等，讓大小朋友都能親身操作、體驗，學習防災知識與自救互救的重要性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，現場也有防火宣導車及地震體驗車，讓民眾親自練習滅火器操作，並體驗地震震撼，強化面對災害的應變能力。

消防局表示，百貨商場為民眾日常生活中不可或缺的重要場所，無論平日還是假日，逛街購物人潮總是絡繹不絕，所以特別聯手百貨公司一起推動防災教育，希望透過趣味活動將防災知識變得簡單又好玩，凝聚企業與民眾的防災意識，共同為社區的防災基礎扎根。（編輯：方沛清）1140403

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

59
更多編輯台推薦新聞：