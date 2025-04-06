高雄男疑因網路糾紛約談判 涉持菜刀傷人遭移送

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（中央社記者張已亷高雄6日電）2名少年疑在網路上發生糾紛，雙方昨天計11人在高雄左營區某夜市停車場談判，其中20歲孔姓男子涉持刀劃傷15歲鄭姓少年，傷者送醫後無生命危險，孔男訊後依殺人未遂等罪嫌移送。

高雄市政府警察局左營分局員警指出，5日晚上9時許獲報左營區某夜市停車場有人打架，經調派線上快速打擊部隊警力趕抵現場，發現滋事者均已逃逸、有1名傷者，經送醫救治後沒有生命危險。

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警方表示，經調閱監視器畫面及訪問目擊民眾，初步了解為17歲廖姓少年與同齡的葉姓少年在網路上發生糾紛，雙方各自偕同他人相約談判，過程中孔男涉嫌持菜刀劃傷鄭男手臂等處並將凶器丟棄河邊。

警方指出，事後經專案小組偵辦，4小時內將11名滋事者查緝到案，訊後依殺人未遂等罪嫌將孔男移送橋頭地檢署偵辦，並依聚眾鬥毆及傷害等罪嫌將其餘行為人分別移送橋檢及函送少年法院，另依規定登錄青少年保護與關懷管理系統通知校安中心轉介輔導。（編輯：李淑華）1140406