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移民署查獲私菸工廠 失聯移工抱台籍男友不捨離別

2025/4/7 10:39（4/7 11:01 更新）
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彰化縣埔心鄉一處民宅淪為私菸包裝工廠，移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊等單位前往查緝，越南籍失聯移工阿芬（2排中）知道自己將面臨遣返，抱著平時負責指揮工作的台籍陳姓男友（前）痛哭不願分開。（彰化縣專勤隊提供）中央社記者鄭維真傳真 114年4月7日
彰化縣埔心鄉一處民宅淪為私菸包裝工廠，移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊等單位前往查緝，越南籍失聯移工阿芬（2排中）知道自己將面臨遣返，抱著平時負責指揮工作的台籍陳姓男友（前）痛哭不願分開。（彰化縣專勤隊提供）中央社記者鄭維真傳真 114年4月7日
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（中央社記者鄭維真彰化7日電）彰化一處民宅淪為私菸包裝工廠，由台灣籍陳姓男子指揮越南籍失聯移工阿芬等人工作，移民署彰化縣專勤隊獲報查緝，阿芬當場抱著陳男不願分開，全案依違反菸酒管理法等裁處。

內政部移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊今天發布新聞稿指出，日前接獲疑似有多名外國人在彰化縣埔心鄉一處民宅包裝私菸，追查後會同海巡署偵防分署雲林查緝隊、南投縣警察局刑事警察大隊偵查第一隊、彰化縣警察局刑事警察大隊偵查第三隊、員林分局偵查隊及嘉義縣警察局外事科等單位查緝。

彰化縣專勤隊表示，私菸工廠客廳堆滿香菸及包裝盒，越南籍失聯移工阿芬及觀光逾期外僑等5人，在此製作大量未經政府檢驗的劣質菸品，包括香菸逾5000包、紙菸逾3000包、散裝紙菸1萬1700餘包，分別包裝成3種品牌香菸，準備上市牟利。

此外，民宅內還放置1台包裝機、4台封膜機、17台加熱器、9台黏膠板及許多包材，幾乎無行走空間，估計私菸及器材市值超過新台幣200萬元。

彰化縣專勤隊指出，此案查獲逾期停居留人士由移民署依法帶回調查並收容，並通知非法雇主到案說明，釐清非法雇用及仲介情事，調查完畢後將依就業服務法函送主管機關裁處；相關證物由彰化縣政府查扣帶回沒入，依菸酒管理法規定裁處。

中文流利的失聯移工阿芬在看到移民署人員時，知道自己將面臨遣返，抱著陳姓男友痛哭失聲，陳男表示會到越南找她且不會變心，阿芬情緒才緩和。陳男平時負責管理及分配工作，阿芬與陳男朝夕相處成為情侶，並擔任陳男與越南同鄉間翻譯。

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彰化縣專勤隊長張玉龍說，依就業服務法規定，移工只可在勞動部核准地點從事許可的工作或活動，其餘皆違法，否則除罰鍰外，還可能遭勞動部廢止合法聘僱許可並限令出國，提醒移工勿心存僥倖。

張玉龍表示，雇用未經許可、許可失效或他人所申請聘雇的外國人，被查獲可能處15萬至75萬元不等罰鍰；5年內再犯者，將面臨3年以下有期徒刑。（編輯：陳清芳）1140407

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彰化縣埔心鄉一處民宅淪為私菸包裝工廠，移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊等單位前往查緝，發現由台籍陳姓男子指揮越南籍失聯移工等人，在此製作大量未經政府檢驗的劣質菸品。（彰化縣專勤隊提供）中央社記者鄭維真傳真 114年4月7日
彰化縣埔心鄉一處民宅淪為私菸包裝工廠，移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊等單位前往查緝，發現由台籍陳姓男子指揮越南籍失聯移工等人，在此製作大量未經政府檢驗的劣質菸品。（彰化縣專勤隊提供）中央社記者鄭維真傳真 114年4月7日
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