桃園男懷疑前妻不忠涉買凶殺人未遂 6嫌被起訴

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（中央社記者葉臻桃園16日電）桃園王姓男子因懷疑前妻感情不忠，涉出錢買通黑幫以假車禍、強盜等方式三度殺人未遂，桃園地檢署日前偵結，將王男等6人依殺人未遂罪嫌起訴，黃姓少年移送少年法庭。

桃園地檢署起訴書指出，王男與廖姓女子結褵8年育有1子，2人去年6月26日離婚。王男懷疑廖女不忠、離異後有新歡，涉買通王姓、程姓、羅姓、熊姓、李姓男子及黃姓少年（17歲）等人幫忙「處理」廖女。

起訴書表示，王男涉教唆上述人等製造假車禍，在去年9月19日晚上故意以極快車速由後方追撞廖女，導致廖女臉部重創、牙斷鼻骨骨折、頭部及四肢挫傷，緊急送醫救回一命；其中2名幫手事後各獲得新台幣40萬元及10萬元報酬。

檢方指出，王男在廖女康復後，又涉教唆上述人等駕車衝撞廖女及其黃姓男友，導致黃男車體毀損，所幸當時廖女未在車上。

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起訴書表示，王男事後再次交代上述人等務必將廖女致於死地，因此在去年11月14日傍晚，李男等人在通訊行內以鋁棒朝廖女的頭部攻擊，並搜刮店內手機及暗櫃裡17萬元現鈔後逃逸。警方在案發後調閱監視影像追查，將李男等人查緝到案。

桃園地檢署日前偵結，依教唆殺人未遂、教唆毀損及毀損罪嫌起訴王男等6人，黃姓少年移送少年法庭。（編輯：戴光育）1140416