男為柬國詐團募人誆文書月薪5萬包吃住 彰院判1年半

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（中央社記者鄭維真彰化21日電）丁姓男子在臉書張貼徵才文章，強調文書工作月薪約5萬且包吃住，招募友人及另名男子前往柬埔寨從事詐騙；彰化地院近日將丁男依共同犯招募他人加入犯罪組織罪處1年6月刑期。

彰化地方法院判決書指出，丁男於民國110年11月出境至柬埔寨，基於參與犯罪組織犯意，加入以實施詐術為手段的結構性犯罪組織；111年6月，他在臉書（Facebook）發布徵才廣告文，並以通訊軟體與蕭姓友人聯繫，告知位在柬埔寨的公司人事部門正在徵才。

丁男稱，工作內容為在臉書張貼文章招募人才、月薪約新台幣5萬元，工作期間包吃包住，且無償提供至柬埔寨機票，因此蕭姓友人決定前往柬埔寨。

蕭男有1名友人得知他要去從事包吃包住的文書工作，自願與蕭男一同前往，2人到當地後與丁男同住一房，並依詐騙集團指示，從事詐騙相關工作；之後因柬埔寨查緝日嚴，詐騙集團同意蕭男友人搭機返回台灣。

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法官認為，丁男雖辯稱也是被騙出國，到柬埔寨才知道是做詐騙，但他在柬埔寨已數月，當已熟悉公司運作，卻仍招募蕭男至柬埔寨，顯然是基於招募他人加入犯罪組織犯意而為之。

彰化地院考量丁男替組織招募人員至柬埔寨，以擴大組織規模及影響力，所為實非可取，以及丁男否認犯罪的犯後態度等，依共同犯招募他人加入犯罪組織罪，將他處有期徒刑1月6月。全案可上訴。（編輯：陳仁華）1140421