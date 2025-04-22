北市擄人討債拒檢逃逸 警開3槍制止共逮4嫌

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（中央社記者黃麗芸台北22日電）台北市中山區發生擄人討債事件，57歲林男疑因債務糾紛今天凌晨遭擄至新北市深坑區，警方獲報以車追人，犯嫌駕車見警竟加速逃逸，警開3槍制止，陸續逮3嫌和主謀偵辦。

台北市警察局中山分局大直派出所今天凌晨零時47分獲報，指轄內敬業一路巷弄內有民眾遭強押上車帶走，立即組成專案小組追查。

經調查了解，被害人林男疑因債務糾紛遭人鎖定並委託討債，犯嫌31歲陳男於案發時駕車搭載30歲高男和28歲高男，知悉林男經常出入敬業一路附近的友人住處，今天凌晨在附近埋伏等候，見林男現身便將其擄至車上載走。

專案小組透過監視器畫面查看，以車追嫌，發現犯案車輛逕駛往文山區指南路3段一帶行駛，警方循線查找，於凌晨3時許在新北市深坑區產業道路發現犯案車輛蹤跡，並進行攔停，但犯嫌見狀竟沿產業道路加速逃逸。

警方一路緊追在後，直到犯嫌駛入封閉道路後，大直派出所長賴新天考量天色昏暗、視線不佳，為免犯嫌再度逃逸或駕車衝撞而造成危害，當場對空鳴3槍示警，呵斥車上3嫌趴下，迅速於案發2小時內救出林男。

據悉，3嫌到案後供稱並不認識被害人林男，是受人委託討債才犯案；但林男否認有債務問題，認為是遭人設局陷害。

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警方經抽絲剝繭，深入查知幕後主嫌為35歲邱男，經報請台北地檢署指揮偵辦，下午4時許在中正區拘提邱男到案，他辯稱是因林男積欠新台幣1000萬元博弈債務所致。

全案詢後將4嫌依涉刑法妨害自由、恐嚇取財等罪，陸續移送北檢偵辦，並持續釐清相關案情疑點。（編輯：李亨山）1140422